"مابحبش التونة".. محمد هنيدي يسخر من صورته في الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهييرة فودة:

سخر الفنان محمد هنيدي من صورة له، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وظهر هنيدي في مرحلة الطفولة، وكان يحمل في يده قطعة خبز بها التونة، حسبما قال.

وعلق هنيدي على الصورة :" ياريت أي حد يعدلي الصورة، ويحط ميكرفون أو ساندوتش تاني عشان مابحبش أصلا التونة وكنت باكلها غصب، ليه طفل صغير ياكل تونة".

الفنان محمد هنيدي يقوم ببطولة فيلم "كينج سايز"، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

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