صور| هكذا احتفلت لاميتا فرنجية بـ"عيد الفصح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية بـ"عيد الفصح"، الموافق اليوم 12 أبريل الجاري.

ونشرت لاميتا صورًا تجمعها بنجلها جاستين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تلعب مع نجلها بـ"البيض الملون"، وعلقت :"عيد فصح سعيد، بركاته الحب والسلام والسعادة، وأتمنى لكم أيامًا قادمة أفضل".

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها لاميتا في مصر، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.