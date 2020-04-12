تامر حسين يوجه رسالة للداعمين لمبادرته لمساعدة أسرة الملحن خالد عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

وجه الشاعر تامر حسين، رسالة للذين استجابوا لمبادرة الخير والإنسانية التي أطلقها منذ ساعات، من أجل التكافل ومساعدة أسرة الملحن الراحل خالد عادل.

وكتب "تامر" عبر حسابه على إنستجرام: "اللهم لك الحمد على الناس الحلوة اللى بتساعد من قلبها، ولا كانوا ع البال ولا على الخاطر، وفعلاً الناس بتبان فى الشدة.، جزاكم الله خير جميعاً، وفى ميزان حساناتكم، ويزيدكم من نعيمه".

وكان الشاعر تامر حسين، قد طالب زملائه في الوسط الفنى، ظهر اليوم، بتحمل مسئولية أبناء الملحن الراحل خالد عادل، الذى رحل عن عالمنا بعد معاناة من مشاكل صحية، وذلك بتجميع مبلغ مالي لتأمين مستقبلهم بعد وفاة والدهم.

وأطلق مبادرة عبر حسابه على"فيس بوك"، قائلا :"إخواتي وزمايلي الشعراء والملحنين والموزعين، وكُل اللي يعرف خالد عادل الله يرحمه ومالحقش يعمله حاجه تساعده في أزمته أو تسعده في دنيته، جه وقتها دلوقتى ولاد خالد (أمانة في رقبتنا كُلنا) وأنا أولكم في المسؤولية دي".

وأضاف: "إحنا بنجمعلهم مبلغ مُحترم ينفعهم لتأمين مستقبلهم، وبعزة نفس من غير ما يمدوا إيديهم لفُلان أو فُلان أو يحسوا إن في حد صاحب فضل عليهم، الفضل لله والرزق من عنده للجميع".

يذكر أن الملحن خالد عادل، توفى بعد صراع مع المرض ومعاناته من مشاكل في الرئة والكلي.