فوزي إبراهيم يكشف تفاصيل مبادرة المؤلفين والملحنين لتأسيس صندوق تكافل لدعم أسرة خالد عادل والأعضاء‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دعا مجموعة من الشعراء والملحنين لتأسيس صندوق لرعاية أسرة الملحن الراحل خالد عادل بالاتفاق مع جمعية المؤلفين والملحنين، وذلك بعد رحيله أمس السبت.

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين صندوق جمعية المؤلقين والملحنين" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "لنا فترة، وبالتحديد قبل أزمة كورونا ندرس فكرة تأسيس صندوق زمالة، ونقوم بذلك الدور حاليا بشكل تكافلي، حتى نكمل إجراءات إشهار الصندوق".

وأضاف: "الصندوق يتم تكوينه حتى يقدم المساعدة لكل الزملاء، ونعتمد حاليا على أنفسنا في توفير دعمه بجهود ذاتيه، وقمنا من قبل بتلك الخطوة مع الشاعر محمد خليل، وحاليا مع أسرة الملحن خالد عادل".

كان الشاعر محمد عاطف دعا الشعراء والملحنين عبر صفحته بموقع فيس بوك إلى المبادرة، وكان "المرحوم خالد عنده أطفال (نادين وعامر)، ربنا يبارك فيهم إن شاء الله هنخصص صندوق مساهمة للأسرة، لدى جمعية المؤلفين والملحنين، اللي يقدر يساعد ربنا يجازيه خير".

ورحل الملحن خالد عادل، أمس السبت، بعد صراع طويل مع المرض، وتم دفنه صباح اليوم في مقابر الأسرة بالمحلة.