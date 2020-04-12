نسرين طافش تهنئ جمهورها بعيد الفصح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تهنئ بها جمهورها بعيد الفصح.
وكتبت في تعليقها على الصورة: "عيد فصح مجيد، لأخواتنا المسيحيين في كل مكان".
يُذكر أن آخر أعمال الممثلة السورية، مسلسل "ختم النمر"، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، رشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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