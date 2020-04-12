فيديو| هكذا علق جورج وسوف على فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق المطرب الكبير جورج وسوف، على الأزمة الحالية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشر وسوف مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال فيه: "الوضع كتير صعب، هذا الفيروس خابط الكرة الأرضية، شوية برد صغير أهلك البشر".

وأضاف وسوف: "أنا بترجاكم خليكم في البيت، زي ما إنتم شايفين أنا بالبيت بكفرون، هذا الكورونا مصيبة كبيرة، وإذا حدا بدو شئ ضروري، فيكم تجيبوه أون لاين، حبيبكم أبو ديع".

ويعد هذا الظهور الأول للفنان جورج وسوف، منذ وفاة والدته 21 فبراير الماضي، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ82 عامًا.