غدا.. تشييع جثمان والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنه سيتم تشييع جثمان والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز غدا في مقابر مدينة السادس من أكتوبر.
وقال منير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز توفيت في مستشفى مصر الدولي اليوم، وليس لدي أي معلومة عن إقامة عزاء للمتوفية".
أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز.
وعلقت :"البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان".
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