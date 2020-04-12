سوزان نجم الدين: "الله واحد فلا تقسموه إلى طوائف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة سوزان نجم الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتبت: "أحترم جميع الأديان، والله واحد فلا تقسموه إلى طوائف ومذاهب، فلنتعلم من كم الموت الذي يهجم على كوكبنا ليخطف الكبير والصغير، العالم والجاهل، المؤمن والكافر".

وتابعت: "كفانا تشرذما وتنمرا وكفرا، نعم، فالجهل كفر، ألم يكن ما يجري لنا درسا في توحيد الله، فاحتسبوا يا أمة الله".

وكان آخر أعمال وزان نجم الدين مسلسل "ابن أصول" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة حمادة هلال