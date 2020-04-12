تراند اليوم : بالفيديو.. فنانة شهيرة: هؤلاء ضيعوا 10 سنين من عمري وأمي نصحتي بهذا الأمر

نشرت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، عبر حسابها على "إنستغرام"، فيديو مؤثرا عبرت فيه عن استيائها من التعامل معها في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة وبالأخص من قبل المنتجين.

وقالت الفقي، إنها الآن "تقبل بأعمال وأدوار مقابل أجر يقل عما كانت تتقاضاه من عشر سنوات".

وأضافت: "المنتجون ضيعوا 10 سنين من عمري في انتظار الدور الجيد، لذلك غيّرت ونوّعت من أعمال (جبل الحلال، وأبو العروسة)، إلى (نصيبي وقسمتك)، وكل واحد فيهم كان فيه نجاح كبير الحمد لله".

وتابعت: "أمي كانت تنصحني بعدم الاكتراث بالجانب المادي، والاهتمام بالعمل الفني لكي يضل المشاهد يتذكرك... لكن للأسف الآن لا المادة ولا الدور، أنا حاليا أعمل بأقل من أجري الذي كنت اتقاضاه منذ 10 سنين".

ونفت نرمين الفقي منذ عدة أيام، شائعة خطبتها من أحد الأشخاص وقالت: "الكلام هذا عار عن الصحة".