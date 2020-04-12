أحمد فهمي يهنئ أوس أوس والمرغني على اتنين في الصندوق

هنأ الفنان أحمد فهمي الفنان حمدي المرغني، الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، بمناسبة مسلسلهم الرمضاني الجديد "اتنين في الصندوق"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

نشر فهمي بوستر المسلسل وعلق عليه قائلاً:"مبروووك اخواتي الجامدين أوي"، ويعتبر

"اتنين في الصندوق" أول بطولة مطلقة لـ حمدي، أوس أوس" في رمضان بعد نجاح مشاركتهم في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية.

يشارك في بطولة "اتنين في الندوق" كلا من "محمد ممدوح، محمد عبد الرحمن،

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نهى عادبين، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، محمد البزاوي، انتصار، ياسر الطوبجي"، ومن تأليف لؤي السيد، إخراج:محمد مصطفى.

يذكر ان "فهمي" يشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل كوميدي "رجالة البيت" بمشاركة الفنان أكرم حسني بالإضافة إلى عدد من نجوم الدراما منهم"بيومي فؤاد، دينا محسن، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب، محمد جمعة"، ومن تأليف:أيمن وتار، إخراج: أحمد الجندي.