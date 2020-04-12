صورة.. بوستر ستيناتي لمسلسل ليالينا

طرح فريق العمل الخاص بمسلسل "ليالينا" البوتسر الدعائي الخاص به، وذلك مع قرب عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2020.
حمل البوستر في صورته طابع الستينيات في طريقة
مسلسل "ليالينا" من بطولة"غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، محمد الشقنقيري، نورهان شعيب، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح.
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