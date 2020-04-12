صورة.. بوستر ستيناتي لمسلسل ليالينا

طرح فريق العمل الخاص بمسلسل "ليالينا" البوتسر الدعائي الخاص به، وذلك مع قرب عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2020.

حمل البوستر في صورته طابع الستينيات في طريقة

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ظهور صور فناني العمل عليه بالإضافة إلى طريقة كتابة إسم المسلسل، مايلائم الجو الخاص بالمسلسل التي تعود أحداثه إلى هذه الفترة وإبراز شكل الحياة الإجتماعية والسياسية آنذاك.

مسلسل "ليالينا" من بطولة"غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، محمد الشقنقيري، نورهان شعيب، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح.