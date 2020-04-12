من عامر منيب لـ تامر حسني .. قصة كفاح الملحن خالد عادل مع المرض

رحل الملحن خالد عادل مساء أمس عن عالمنا، ولكنه ترك لنا أغاني وألحان لتظل بصمة إلى يومنا هذا.

فكانت المسيرة الفنية لدى خالد عادل حافلة بباقة متنوعة من الألحان، والتي تعاون من خلالها بعدد غفير من نجوم الفن، ومن بينهم: عامر منيب، تامر حسني، خالد سليم، مصطفى قمر، حميد الشاعري، هيثم شاكر وغيرهم.

ورغم تلك المسيرة الحافلة إلا أن المرض كان يرافق الملحن خالد عادل، حيث جعله يعاني كثيرًا طوال حياته.

وكان عدد غفير من نجوم الفن ومحبين وجمهور خالد دائمًا ما يقفون بجواره، لكي يتغطى كل أزمة صحية يتعرض لها.

فكان خالد عادل دائمًا محب للحياة، متفائل، قلق جدًا من غدر الزمن، محبًا لأولاده ولجميع من حوله، حيث كان يحتويهم بصدر حنون يحتضن مواجعهم وقلب عامر نابض بالحب يسقيهم شهد المشاعر.

بدأت مسيرة كفاح خالد للمرض بعد أن تعرضت الكلي لديه بالفشل، حيث ظل يتلقى العلاج لفترات كثيرة.

وكان يرافقه في تلك الأزمة النجم عامر منيب حيث كان مصابًا بسرطان القولون، مما جعلهم الاثنين يحاربون أمراضهم بكل عزيمة وأرادة إلا أن شاء القدر أن يفرق بينهما وذلك بموت عامر منيب.

وفآجئ نجوم الفن الملحن خالد عادل بمساندته ووقفهم بجواره مع تلك الرحلة، حيث رفعت من روحه المعنية، وكانت مصدر طاقة لكي يتغلب على المرض.

وبالفعل كان خالد يحاربه بكل ثبات وعزيمة، ولكن في عام 2015 ساءت حالته الصحية، من كثرة

غسل الكلى بالإضافة إلى مشاكل في الدم، فكان دائمًا برفقة نجوم الفن ومن أبرزهم رامي جمال، ومصطفى، كما زاره الأستاذ حسام حسني شقيق النجم تامر حسني، وحينها كان تامر مسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم انشغاله بولادة زوجته هناك، إلا أنه كان متكفل أيضًا بعلاج خالد عادل.

وحينها كان خالد خائفًا جدًا من الموت، إلا أن جميع نجوم الفن وجمهوره كانوا يطمئنه ودائمًا بجواره حتي عدت الأزمة وانتصر خالد.

وفي شهر نوفمبر من عام 2018 تعرض الملحن خالد عادل لأزمة قلبية شديدة، ولكنه اصر على الحياة، وبمساندة شقيقه الأكبر المهندس حسام عادل، بالإضافة إلى نجوم الفن.

Advertisements

وفي مارس من عام 2019 وقع الملحن خالد عادل من أعلى سلم الاستوديو،فأصيب بكسر مضعف بالرجلين الاثنين.

وفي شهر مارس أيضًا من عام 2020 تعرض الملحن خالد لوعكة صحية شديدة، بعد إصابته بإلتهاب خلوي، ثم تدهورت حالته الصحية، ولكن هذه المرة لم يكن بجواره أصدقائه، ويرجع السبب إلى الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، إلا أن كانوا دائمًا التواصل مع شقيقه الأستاذ حسام.

وعندما علم نجم الجيل تامر حسني ذلك تبنى حالته، وأراد نقله إلى أحسن مستشفى في جمهورية مصر،

إلا أن حالة الصحية لدى خالد لم تكن تسمح بذلك، وكان خائفًا جدًا من وقوع كارثة الموت، وهو لا يستطيع رؤية أصدقائه للمرة الأخيرة.

وعندما اتخذ شقيقه حسام جميع الإجراءات لنقله من المستشفى إلى مستشفى تحت راعية تامر حسني، كانت المستشفى ترفض ذلك لوجود خطر على حالته الصحية.

فكانت تسئ حالة خالد عادل يومًا بعد يوم، حيث أصيب بتسمم غرغرينا، وعندما علم أن المستشفى ترفض نقله، ومن شدة خوفه من الموت.

قرر الملحن خالد عادل أن يقابل محبيه وجمهوره بزملائه، متحديًا جميع الظروف، ونشر فيديو يستنجد بهم جميعًا، لأنه كان يريد رؤيتهم، ولشدة خوفه.

إلا أن الفيديو تسبب في ضجة عارمة بسبب الفذع والقلق الذي نقله إلى مجبينه وزملائه، فقرر شقيقه المهندس حسام، أن يهدئ جمهوره وزملائه، بعد أن تقشعرت أبدانهم ووقف قلوبهم خوفًا على خالد، وقام بحذف الفيديو.

وطمئن الجميع واصفًا قلق ورهبة خالد من الموت، بالغير إدراكية واللاوعية، وبالفعل كان خالد يشعر بأن النهاية.

ومن ناحيتها قرر تامر وحسام عادل تجهيز غرفة في أكبر مستشفى بمصر، لكي يتم نقل خالد، ولكن كان يتأخر النقل يوم عن يوم، وذلك بسبب حالة الصحية لخالد التي لا تسمح بالنقل.

حتي أن دخل الملحن خالد عادل في غيبوية، وكانت تلك النهاية المحتومة، حيث رحل عن عالمنا مساء أمس السبت، تاركًا بصمة وعلامة مميزة، وهي الملحن خالد عادل.