فيروس كورونا يتغلب على ممثل بريطاني ويودي بحياته-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يفتك فيروس كورونا بالعديد من الأشخاص حول العالم خصوصاً الذين يعانون من ضعف المناعة وكبار السن، وقد حصد الوياء أرواح عدد كبير من الممثلين والفنانين وكان آخرهم الممثل البريطاني الكوميدي ​تيم بروك تايلور​ الذي غيّبه الموت اليوم الأحد متأثراً بإصابته بالفيروس وذلك عن عمر 79 عاماً.

ونعته صفحة مسرح ShanklinT&CTrust عبرأحد مواقع التواصل الاجتماعي فقال: "نشعر بالحزن الشديد لسماع أن تيم بروك تايلور، الممثل الكوميدي، قد توفي اليوم عن عمر يناهز 79 عامًا من هذا الفيروس الرهيب، تعازينا لعائلته وأصدقائه".

وكان الممثل الراحل شارك في العديد من المسلسلات الهزلية طوال مسيرته، منها Must Be the Husband و His and Hers وMe and My Girl، كما كان عضوا في فرقة The Goodies التي اشتهرت بعروضها الكوميدية في سنوات السبعينيات والثمانينيات.

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