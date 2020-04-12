ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ ابنتها ​كاي ناصر​ بعيد ​الشعنينة​ فنشرت صورة لها وهي جالسة على الأرجوحة في بيتها وبدا واضحاً أنها كوالدتها تتمتع بقامة فارعة الطول وجمال أخّاذ، وعلقت مايا :"شعنينة مباركة وآمنة من البيت، بسمتك وضحكتك هني العيد".

وعبّرت مايا عن استيائها من تقسيم الكنيسة وكتبت :"عيد مبارك للمسيحيين يلي بيتبعوا التقويم الشرقي وملاحظة مهمّة:أنا كمسيحية أخجل بتقسيم كنيستي،وأخجل أن نصلب المسيح مرّتين،وبخجل إنو اليوم شعنينة وعند الآخرين فصح،بتمنى توحيد الكنيسة يصير على إيامنا وقبل ما تفنى الدنيا".

إشارة إلى أن مايا دياب التزمت منذ اليوم الأول لتفشي ​فيروس كورونا​ بالإجراءات الوقائية في محيط منزلها وعملها كما وبالحجر المنزلي لتجنيب نفسها وعائلتها ومحبيها خطر التقاط عدوى المرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تنشر أحدث صورة لابنتها كاي وهكذا عايدتها بالشعنينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.