ديانا حداد تعلق على أغنية إليسا وتبدي رأيها بمشاركة هيفا وهبي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ إعجابها بأغنية ​إليسا​ الجديدة التي طرحتها أمس وعنوانها هنغني كمان وكمان ومشاركة الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ بها وكتبت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"مبروك نجاح الاغنية فعلاً العالم محتاج هالطاقة الإيجابية الحلوة بالوقت الراهن والاحلى المحبة المتبادلة بينك وبين هيفا .. وينعاد عليكي حبيبتي بالصحة والعافية".

وتوجهت إليسا في تغريدة لـ هيفا معبرة عن مدى تقاربهما رغم التباعد فكتبت :" حتى في أوقات العزل وجدنا نفسينا أقرب من ذي قبل، وردت هيفا :"نعم لأننا أقوى من الأميال التي تفصلنا عيد فصح مجيد".

إشارة إلى أن الأغنية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع إلهامي دهيمة ويبدأ مطلعها :"لما نروح نسافر حتة بعيدة..لما مندخل قصة حب جديدة لما منجتمع في مناسبة سعيدة منغني"، وقد حصدت الأغنية منذ طرح الكليب أمس وحتى اليوم مليون و150 ألف مشاهدة وهذا دليل على نجاحها القياسي.

يذكر أن الكليب بدأ بالسلام بين الفنانتين إليسا وهيفا بفيديو مباشر، وبعدها قالت اليسا لهيفا سأسمعك اغنيتي، وبدأ بعدها تفاعلهما على أنغام الأغنية.

ولاقت هذه الفكرة المميزة اعجاب عدد كبير من الجمهور اضافة الى الأغنية المفعمة بالإيجابية، كما ظهر عدد من الأشخاص في الكليب منهم خبير التجميل بسام فتوح.

