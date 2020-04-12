الموت يفجع الفنانة ” دنيا عبد العزيز “

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كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 06:46 مساءً - كشفت الإعلامية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا أعلنت من خلاله عن وفاة والدة الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” داخل أحد المستشفيات بالقاهرة وذلك بعد صراعها مع مرض السرطان .
ونشرت بوسي شلبي صورة تجمع بين دنيا عبد العزيز ووالدتها الراحلة وكتبت في تعليقها عليها : ” البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبد العزيز بعد الصراع مع مرض السرطان ” .
ولم يتحدد موعد لتشييع جثمان والدة الفنانة دنيا عبد العزيز بعد .
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