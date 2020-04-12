أول تعليق لمدحت شلبي على شائعة وفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الإعلامي المصري الرياضي مدحت شلبي على الشائعة التي تم تداولها مؤخرا حول وفاته، بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

الإعلامي الرياضي قال، في تصريحات صحفية: “أنا بخير، لا تقلقوا”، وأضاف ضاحكا: “هذه المرة الثانية التي أسمع فيها شائعة وفاتي”.

وتابع: “لا أعرف مصدر الشائعة وسببها، ولكنني تلقيت سيل من الاتصالات وأصبحت غير قادر على الرد على كل الناس، فأنا سأذهب إلى الاستوديو بعد قليل، وسأقدم حلقة اليوم من يا مساء الأنوار بشكل عادي”.

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يذكر أن الإعلامي الرياضي المصري مدحت شلبي يقدم برنامج “مساء الأنوار” عبر قناة “القاهرة والناس” الساعة 11 مساء.

وكان الإعلامي الرياضي مدحت شلبي قد احتفل في شهر فبراير الماضي بزفاف ابنته نهلة شلبي، من زوجته السابقة الفنانة المعتزلة شيرين وجدي، على عمر حسني، في حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور حشد كبير من الشخصيات العامة.

وحضر حفل الزفاف المستشار طارق أبو هشيمة، وزوجته يسرا الفاسى، والنائب أيمن أبو العلا، وزوجته الإعلامية أسماء مصطفى، وأحمد مسعود وزوجته يمنى طولان، ورجال الأعمال صلاح دياب والناشر إبراهيم المعلم، والدكتور وليد مصطفى، وعلاء الكحكي، والإعلاميين مفيد فوزي ومحمود سعد ووائل الإبراشي وعمرو الليثي، وجمال صلاح، رئيس شركة POD، والكابتن مجدي عبد الغنى.

وأحيا الفن الفنان تامر حسني، والذي قدم باقة مميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، كما قدمت الفنانة المصرية روبي، بعضًا من أغانيها خلال الحفل.