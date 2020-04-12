كورونا يودي بحياة وفاة الممثلة البريطانية هيلاري هيث

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع هوليوود ريبورتر عن وفاة الممثلة والمنتجة البريطانية هيلاري هيث، وذلك بسبب مضاعفات فيروس كورونا وذلك عن عمر يناهز الـ ٧٤ عاما.

وكان فيروس كورونا المستجد قد حصد حياة العديد من المشاهير، ومنهم الممثلة لي فييرو عن عمر ٩١ عاما، التي اشتهرت بدورها في فيلم الفك المفترس و أندرو جاك أحد أبطال فيلم Star Wars وهو واحد من أشهر مدربي اللهجات إضافة إلي مشاركته بالتمثيل في العديد من الأفلام منها فيلم بات مان الجديد وغيرها من الأعمال.

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كما توفي الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا بشكل مأساوي عن عمر يناهز السبعين بعد أن عانى من مضاعفات فيروس كورونا، كما توفى الممثل الأمريكى العالمى مارك بلوم، من مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد “كوفيد 19”،ايضا والذى رحل عن يناهز 69 عامًا، فيما رحل أيضا الكاتب المسرحى برودواى تيرينس ماكنالى.

وعلى جانب أخر تسبب إنتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين.

ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم أولهم كان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، إلا آن العناية الالهية انقذتهما وتعافا من الفيروس.