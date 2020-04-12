كارول سماحة تتحدث عن علاقتها بزوجها في ظل اختلاف الديانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، رسالة لجمهورها المتعصب دينيا وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”،استعرضت فيه تجربتها مع زوجها المسلم، وذلك بالتزامن مع عيد القيامة المجيد.

كارول سماحة، قالت في تغريدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “7 سنوات من حياتي الزوجيّة في مصر مع زوجي وليد المسلم، أعيش ديانتي المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة، ولم أشعر يومًا بغربة عن انتمائي، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين؛ على الرغم من أنّ الطريق الذي نسلكه روحيًا مختلف، لكنّنا في كلّ مرّة نرانا نصل بالديانتين إلى نفس القيم السامية: المحبّة، التسامح والعطاء”.

وأضافت: “عندما قرأ زوجي، أمس، بعض التعليقات قال: لو كنت تملك 100 سبب لمناقشة ديني، فأنا لدي 200 سبب لأناقش دينك.. فما الغاية من الدخول في متاهات الاختلاف، مادام الوصول إلى عمق الحياة واحد.. شكرًا”.

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من ناحية أخرى، كشفت كارول سماحة، أنها تقضي وقتها في العزل المنزلي في استكمال تأليف أغنية لها، كانت قد بدأت فيها منذ العام الماضي، وقالت هذا من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، حيث قالت: “‏حاليا و خلال الحجر المنزلي، عم كمل كتابة أغنية سبق و بدأت كتابتها السنة الماضية وعنوانها: ‫قصة حياتي على المسرح”.

وتابعت: هي في نفس الوقت إهداء لكل فنان حقيقي يعشق المسرح وبعيش مشاعر مزدوجة لحظة وقوفه على المسرح، بتسمعوها بالألبوم الجديد إن شاء الله”.

يذكر أن طرحت كارول سماحة، مؤخرًا فيديو كليب أغنية “مش هعيش” عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب”، وحققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها.