شيريهان توجه تهنئة خاصة لضرتها إسعاد يونس في عيد ميلادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترتبط الفنانة المصرية شيريهان بعلاقة محبة وصداقة قوية بضرتها الفنانة إسعاد يونس، وذلك على عكس المتوقع.

شيريهان حرصت على توجيه تهنئة خاصة لضرتها إسعاد، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “كنتي ولازلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد #صاحبة_السعادة”.

الفنانة المصرية أضافت: “كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانه الغالية الجميلة المبدعة #إسعاد_يونس الرائعة.. #HappyBirthday”.

إسعاد يونس ردت على تهنئة شيريهان لها، بتغريدة نشرت خلالها صورة لقلب كتب فيه: “I love you”، وأرفقته بتعليق قالت فيه: “بحبك يا شيري”، لتنهال عليها تعليقات التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

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يُذكر أن الفنانة المصرية شيريهان تزوجت سرًا من رجل الأعمال علاء الخواجة، وعاشت لفترة زوجة سرية حرصًا على مشاعر صديقتها الفنانة إسعاد يونس، الزوجة الأولى للخواجة، ولم يعلنا زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما «لؤلؤة»، وذلك قبل إصابتها بسرطان الغدد اللعابية.

إسعاد عرفت بالأمر من خلال الصحف، وثارت ثائرتها واتهمت صديقتها الفنانة شيريهان بأنها خاطفة رجال ولم تقدر صداقتها وأنها أدخلتها بيتها ولكنها خانت الأمانة، وخرجت إسعاد للصحف لتؤكد أنها الزوجة الوحيدة للخواجة وأن شيريهان ليست موجودة في حياته.

العلاقة تغيرت تماما بعد إصابة شيريهان بالسرطان فكانت إسعاد أول من وقف بجوارها وساندها، وبدأت علاقتهما تتحسن، وقالت إسعاد إنها ضد تعدد الزوجات وأن الأمر استثناء بينهما، وأنها تأكدت من حسن خلق وطيبة شيريهان، وأن زوجها لا يعوض.

وبعد سنوات طويلة أنجبت شيريهان من علاء الخواجة ابنتها الثانية “تالية” عام 2009، وقد نشرت من قبل مجموعة صور لها.