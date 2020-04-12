بعد أزمة الطبيبة ضحية كورونا.. عمرو سعد يفتح مقابر عائلته لضحايا الفيروس من الكادر الطبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري عمرو سعد، عن غضبه الشديد بعد تظاهر أهالي قرية شبرا البهو فريك، إحدى قرى محافظة الدقهلية بالقاهرة، لعدم دفن طبيبة مصرية توفيت متأثرة بإصابتها بكورونا في قريتهم.

عمرو سعد، قال في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “”أنا بقدم وبعلن إن مدافن العيلة الخاصة ملك لكل طبيب وممرض وعامل من الأطقم الطبية المواجهين لكورونا، وبعلن ده وهعمله.. أي حد من أسر الأطقم الطبية يبعتلي ولن أتردد لحظة ومستعد بإيدي أشيل النعش وأسهم في الدفن بإيدي”.

وأضاف: “غير معقول اللي قريته وسمعته.. شيء مخيف وغريب أكتر من كورونا والفيروس.. إحنا وقت الحروب مكناش كده.. مش ممكن تكون دي أخلاقنا.. حاجة غريبة جدًا جدًا علينا، والأغرب إنك بتقول لأ لجثمان ست واجهت وقدمت روحها بكل شجاعة وبكل قوة لمواجهة فيروس كلنا خايفين منه.. عيب”.

وكان أهالي القرية قد منعوا دفن جثمان الطبيبة المتوفية لمدة 6 ساعات حتى تدخلت الشرطة وقامت بتفريق المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة دموع.

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يذكر أن فيلم “حملة فرعون”، هو آخر أعمال عمرو سعد، الفنية وشاركه البطولة كلاً من روبي، ومحمود عبد المغني، وحمدي ‏الميرغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد ‏السبكي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذى يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة فى مصر ويضطر فرعون إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من يد إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير فى منطقة الصراع.

الفنان المصري شارك أيضا مؤخرا في الدراما من خلال مسلسل «بركة»، والذي شارك في بطولته كمال أبو رية، محمد لطفي، هنادي مهنا، وفتوح أحمد، وعدد من نجوم الفن.

كما تعاقد عمرو مؤخرا على بطولة فيلم يحمل عنوان «بحب العصابة أووي»، والمأخوذ عن الفيلم الياباني «الساموراي السبعة».