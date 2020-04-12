أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تم شفاء 39 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 640، بينما وصل إجمالي الإصابات 1352، والوفيات 76".

وكانت منظمة الصحة العالمية نفت أن يكون العراق غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا، داعية المؤسسات الإعلامية في البلاد إلى توخي الحذر في نقل المعلومة.