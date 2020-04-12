هند القحطاني: السعوديون يحبونني لهذا السبب.. ولم أشتهر بالتعري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الناشطة السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، على الاتهامات التي طالتها بأنها تلجأ إلى التعري والإغراء والإثارة من أجل الشهرة، استنادا إلى بعض الفيديوهات المنتشرة لها على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تقدم إعلانات بملابس جريئة.

وخرجت القحطاني في فيديو وثقته على حسابها في "سناب شات"، وتناقلته الصفحات المهتمة بالمشاهير، قائلة: "أنا لبسي مو سبب شهرتي .. أنا ألبس مثلي مثل أي امرأة .. ما تجاوزت الحد ولبسي عادي".

وتابعت: "أنا شهرتي لأني الناس يحبوني في السعودية كوني أم عزباء –مازر سنجل- عندي 4 أطفال ومستقلة وقائمة بشؤوني وشؤون أطفالي في الغربة.. والعالم حابيني وحابين يومياتي وحابين يشوفوني .. أبناء بلدي السعوديين حابيني وحابين يشوفوني أنا وأطفالي .. هذا سبب شهرتي".

وأردفت القحطاني: "أما إنك تيجي تتهمني وتلمح بأني أنا أسوي أشياء مو كويسة عشان كدا اشتهرت لا أسمح".

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وكانت مواطنة سعودية تدعى أروى عمر، قامت قبل أيام ببث فيديو على حسابها، وصفت خلاله هند القحطاني بـ"عجوز النار"، متهمة إياها بالغرور واللجوء للتعري والإغراء، وجاب هذا الفيديو كافة وسائل السوشال ميديا، وتداوله المتابعون بكثرة، منقسمين بين مؤيد لحديثها بأن هند القحطاني اشتهرت بالتعري، وبين معارض لانتهاك الخصوصيات والحريات للأشخاص.

كما قالت أروى: "لفتني حساب هند القحطاني وهي عم تقول أنا جمهوري كله من السعودية وأشهر واحدة في الخليج العربي، كيف وإنتي دائما تتصورين عريانة وليكي صورة وهي بتتصور وتعمل هيك وهيك، وكل اللي بتعمليها بس عشان تقهر أهلها وزوجها، وتقولهم شوفوا وين أنا عايشة؛ في أمريكا".

وأضافت أروى، "تقولين تحبين أصلك وفصلك، وخرجتين أهلك وياكي، وخلتين بنتك تتعرى مثلك، طيب، انتي تتعرين الله يسامحك لكن اتركي بنتك يمكن عقلها يجي في رأسها وما تتعرى، عندك 3 ملايين ما اختلافنا، كلنا عندنا ملايين والله في شهر كان عندي المليون، وتسري إعلان صدرك كله ظاهر وتقولي شوفوا هية وقاعدة تترقصين".

وروجت هند القحطاني في وقت سابق منتجا إعلانيا بملابس مثيرة، ما جعل رواد التواصل الاجتماعي يفتح عليها نار الهجوم والانتقاد.