هكذا سيحتفل بوراك أوزجفيت وفهرية أفجان بعيد ميلاد ابنهما الأول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فرض فيروس كورونا وتفشيه في العالم على الجميع الكثير من القيود الجديدة التي لم نكن سنعيشها لولا وجوده وقيام دول العالم أجمع بتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بضرورة الحجر المنزلي والتقيد به وعدم الخروج من المنازل لأي ظرفٍ كان.

ويبدو أن النجمة التركية فهرية أفجان وزوجها النجم التركي بوراك أوزجفيت، اللذين كانا يحلمان بأن يكون عيد الميلاد الأول لابنهما كاران وسط أجواء عائلية، قررا أن يبقيا على هذا الحلم مع إضفاء تعديلات على الاحتفال، إذ أفادت وسائل إعلامية تركية بأن فهرية وبوراك سيقيمان حفلا عائليا ولكن عبر الإنترنت.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "بوستا" التركية، فإن فهرية وبوراك سيقومان بقطع كعكة الميلاد مع ابنهما كاران، في حين سيتشاركون هذه اللحظات عن طريق البث المباشر مع أقاربهم، إذ ستنضم كل من عائلة فهرية المتواجدة في ألمانيا وعائلة بوراك المتواجدة في إسطنبول إلى حفل كاران عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أصدقائهم المقربين.

وأضافت الصحيفة بأن النجمة التركية هي من ستقوم بصناعة كعكة عيد الميلاد الخاصة بحفل ميلاد كاران، في ظل حرصها على أن يكون عيد ميلاد ابنها وهو يتم عامه الأول مميزا جدا، والذي يصادف الـ 13 من نيسان/إبريل.

Advertisements

على صعيد آخر شاركت النجمة التركية مؤخراً، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، صوراً جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، خطفت فيها الأنظار بجمالها الطبيعي، حيث ظهرت ببنطلون أسود ونسقت معه سترة قطنية بنفس اللون لا تحمل نقوشات أو رسومات مما جعلها تتألق بإطلالة بسيطة غير مبالغ فيه.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للزوجين يكشف عنها لأول مرة، من رحلة لهما إلى كوبا.

يذكر أن الفنانة التركية، نسليهان أتاغول، بطلة مسلسل "ابنة السفير" نفت في تصريح لها مؤخراً، وجود أي خلافات مع بوراك أوزجيفيت، مشددة على أن علاقتهما ممتازة، متمنية في الوقت نفسه أن يجمعها به عمل درامي جديد بعد نجاحهما في مسلسل "حب أعمى"، كما سخرت من الأخبار التي تتحدث عن غيرة الفنانة فهرية أفجان زوجة بوراك أوزجيفيت منها، مستغربة من تلك الأقاويل، والشائعات التي تشير إلى أنها لا تحبها وتمنع زوجها من الإشادة بها أو التحدث عنها في لقاءاته.