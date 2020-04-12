شاهد البوستر الرسمي لمسلسل "ليالينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المنتج تامر مرسي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، البوستر الرسمي لمسلسل "ليالينا"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020 على قناة "Cbc".

وعلق تامر مرسي :"البوستر الرسمي لمسلسل "ليالينا"، بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، خالد الصاوي".

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات بطولة: "غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، صابرين، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب"، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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