راغب علامة: "بالعدل والحب رح نرجع نخلق من جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الفنان اللبناني راغب علامة، جمهوره بعيد الفصح المجيد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.
وكتب: "عيد فصح مجيد للبنان والعالم كله، وبأكد إن العدل والحب والسلام رح نرجع نخلق من جديد، فصح مجيد وأعياد سعيدة بتمناها للجميع، على أمل إن الأيام الجاية رجه نلتقي ونفرح ونغني وننسى معكم هموم الدنيا والمشوار الصعب".
يذكر أن الفنان راعب علامة، كان قد أعلن أن "ميرفت" إبنة شقيقه قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وهي تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد عالجت نفسها بنفسها ولم تذهب للمستشفى.
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