يارا تهنئ جمهورها بعيد الفصح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد الفصح المجيد.

ونشرت يارا صورة تجمعها بالفنانة ميساء مغربي، وعلقت: "فصح مجيد، وبنعاد عليكم أصدقائي بالخير والصحة والأمان، والعيدية اليوم ".

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وتحل يارا ضيفة على الفنانة ميساء مغربي، في برنامجها "دبي كروز"، على شاشة دبي الفضائية، في تمام العاشرة مساء.

واستضاف البرنامج عدد من الفنانين أبرزهم يسرا، أنغام، وآخرون.