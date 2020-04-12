يارا تهنئ جمهورها بعيد الفصح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد الفصح المجيد.
ونشرت يارا صورة تجمعها بالفنانة ميساء مغربي، وعلقت: "فصح مجيد، وبنعاد عليكم أصدقائي بالخير والصحة والأمان، والعيدية اليوم ".
وتحل يارا ضيفة على الفنانة ميساء مغربي، في برنامجها "دبي كروز"، على شاشة دبي الفضائية، في تمام العاشرة مساء.
واستضاف البرنامج عدد من الفنانين أبرزهم يسرا، أنغام، وآخرون.
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