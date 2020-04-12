ريتشارد الحاج يطرح "إنت بطل" دعمًا لمصابي "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المنتج ريتشارد الحاج أغنية "إنت بطل"، للمطرب أحمد رفعت، من كلمات أبانوب مرجان، ألحان مينا جرجس، توزيع وميكس وماستر مايكل طلعت، لدعم مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال ريتشارك في بيان صحفي إن اختياره للأغنية جاء لإيمانه بأن الفن هو دواء وغذاء الروح، وخاصة الموسيقى تلعب دور كبير في هذا الأمر، مضيفًا "يجب على الجميع الانتباه إلى أننا نعيش حالة حرب، ونحتاج إلى أغاني من هذا النوع، وأن ننحي جانبًا الأغاني العاطفية، فلا يصح أن يكون العالم في حالة صراع مع وباء قاتل يزهق الأرواح، ويقوم المطربين بطرح أغاني عشق وحب وغرام، كل وقت وله آذان، وعلى المطربين أن يتفهموا ذلك".

ووصف حال منتجي الموسيقي مؤكدًا: "للأسف يعانون الكثير من الأزمات والخسائر، ورسالتي لكل صناع الأغنية في كل المجالات كفاية أنانية، لأن الموسيقى سلاح كبير يمكن من خلاله رفع معنويات المتلقي، وضروري الاهتمام بطرح أغاني للتوعية والدعم في هذا التوقيت الحرج، وأتوقع تراجع حجم الإنتاج الغنائي وهذا أمر طبيعي، وأن الأزمة سوف تتضاءل بعد ثلاثة شهور".