القائمة الكاملة لمسلسلات قنوات الشركة المتحدة في رمضان.. تضم 13 مسلسلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لقنواتON) والحياة وCBC وdmc)، خلال الموسم الرمضاني لعام 2020، باقة من الأعمال الدرامية، يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم.

وأكدت الشركة في بيان صحفي لها اليوم الأحد 12 أبريل، أن الوجبة الدرامية التي تقدمها خلال الشهر الفضيل عبر شبكاتها الأربعة، تعكس حرصها المستمر وجهودها المبذولة دومًا لعرض كل ما هو جدير بثقة وإعجاب الجمهور، لذلك تخوض السباق الرمضاني بـ 13 مسلسلًا من أقوى المسلسلات التي تنافس هذا العام.

تعرض كل شبكة عددا من المسلسلات الحصرية عبر قنواتها، فضلا عن وجود أعمال درامية أخرى يتم عرضها بالتزامن بين الشبكات الأربعة (ON والحياة وCBC وdmc).

وتضمَّنت الخطة الدرامية عبر قنوات الشركة المتحدة ما يلي:

قناة ON

- "الاختيار" لأمير كرارة وأحمد العوضي.

- "النهاية" ليوسف الشريف.

- "رجالة البيت" لأحمد فهمي وأكرم حسني.

- "فرصة تانية" لياسمين صبري ودياب وآيتن عامر.

- "عمر ودياب" لمصطفى خاطر وعلي ربيع.

قناة الحياة

- "الفتوة" لياسر جلال ومي عمر.

- "بـ ١٠٠ وش" لنيللي كريم وآسر ياسين.

- "لما كنا صغيرين" لمحمود حميدة وريهام حجاج وخالد النبوي.

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- "خيانة عهد" ليسرا.

- "عمر ودياب" لمصطفى خاطر وعلى ربيع.

قناة DMC

- "فلانتينو" لعادل إمام.

- "البرنس" لمحمد رمضان.

- "لما كنا صغيرين" لمحمود حميدة وريهام حجاج وخالد النبوي.

- "فرصة تانية" لياسمين صبري ودياب وآيتن عامر.

- "رجالة البيت" لأحمد فهمي وأكرم حسني.

قناة CBC

- "ليالينا ٨٠" لغادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي وصابرين.

- "ونحب تاني ليه؟" لشريف منير وياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي.

- "خيانة عهد" ليسرا.

- "فرصة تانية" لياسمين صبري ودياب وآيتن عامر.

- "رجالة البيت" لأحمد فهمي وأكرم حسني.