عمرو محمود ياسين ينعى والدة دنيا عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

حرص الفنان عمرو محمود ياسين على نعي والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد 12 أبريل، بعد صراع مع المرض.

وكتب عمرو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "رحلت عن دنيانا الغالية العزيزة جودي الحسيني، والدة الفنانة والأخت الغاليه دنيا عبدالعزيز، إنا لله وإنا إليه راجعون".

أخر أعمال دنيا عبدالعزيز كان مسلسل "قيد عائلي"، بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ‏ميرفت ‏أمين، ‏بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، ‏رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد ‏عز، ‏كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، من تأليف محمد ‏رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.‏