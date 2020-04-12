تراند اليوم : بالفيديو.. رانيا يوسف توجه رسالة خاصة للجيش الأبيض

وجهت الفننانة المصرية رانيا يوسف ، تحية لكل أفراد الجيش الأبيض، الذين يبذلو مجهودًا كبيرًا في ظل ما تمر به البلاد من أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث يبذل الأطباء جهدًا كبيرًا لمساعدة المرضى.

ونشرت رانيا فيديو عبر حسابها بـ”انستجرام” من المستفى لأطباء يرتدون ملابس وقائية للتعزلهم بالكامل عن المُصابين بالفيروس، وامتزج الفيديو برسالة صوتيه لتعبر بها عن امتنانها لكل طبيب مصري يخاطر بحياته، بل وقد يتعرض للموت.



وقالت رانيا في رسالتها: “تحية للجيش الأبيض الي بيحمونا.. من زمان عارفين كلنا أن عندنا جيش واحد، ولكن النهاردة اكتشفنا أن عندنا جيشين، الجيش الأبيض بيحارب عشاني وعشانك وعشان كل المصريين.. تحيه لهم من كل قلبي وفي كل مكان وتكريم لكل شهيد منهم”.

واختُتم الفيديو بأغنية “تحيا مصر”، للفنان حسين الجسمي، وكان به لقطات من الشارع، وعلقت رانيا عليه قائلًة: “تحيه لكل أبطال الجيش الأبيض، ربنا يحفظكم ويقويكم”.