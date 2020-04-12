عملاق "صراع العروش" ذا ماونتن يحتفل بحمل زوجته الأول برومانسية



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - احتفل عملاق وجبل المسلسل الفانتازي الشهير "صراع العروش" هافور بجورنسون الشهير بلقب" ذا ماونتن" "30 عاماً" بحمل زوجته كيلي هينسون الأول بالبالونات الزرقاء التي ترمز للمولود الذكر، والورود وصوراً رومانسية، واحدة منها تظهره يقبل زوجته كيلسي، نشروها بحساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي و"أنستغرام"،وأعلنا انتظارهما طفلاً جميلاً،وكشفا عن جنس طفلهما الأول بعد فحصه،وأنه طفل ذكر.



وذا مانتن "الجبل" هافور بجورنسون،كان قبل حمل زوجته كيلسي الأول،قد ذاق طعم الأبوة لأول مرة مع أبنته البكر تريزا،التي أنجبها من علاقة سابقة له قبل تعرفه بكيلسي وزواجه منها في أكتوبر 2018 بمسقط رأسه إيسلندا.



واختار هافور بجورنسون الشهير بذا ماونتن،"عملاق صراع العروش" الذي انتهى عرضه في عام 2019 الماضي فترة الحجر المنزلي في منزله مع زوجته كيلسي الحامل في وطنه الأول إيسلندا،ولم يدع الحجر المنزلي يحول بينه وبين ممارسته لتدريباته الرياضية ،لهذا هو يواصل حمل الأوزان الثقيلة في منزله،ليحافظ على وزنه ولياقته البدنية العالية وطوله القياسي.



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كما تفعل كيلسي الأمر نفسه،وتؤدي تدريبات رياضية بفيديوهات جميلة تتشاركها مع متابعاتها لتريهم أن إغلاق النوادي الرياضية لا يمنع الناس من إجرائها في المنزل،وفي زمن كورونا،التدريبات الرياضية في المنزل أفضل شيء يمكن عمله،وأكثر أماناً من عدوى تفشي فيروس كورونا.