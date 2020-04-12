لأول مرّة في تاريخه.. تأجيل مهرجان قرطاج الدولي إلى سنة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - لأوّل مرّة في تاريخه و منذ تأسيه سنة 1964 تقرر في تونس الغاء الدورة الحالية لمهرجان قرطاج الدولي و عددها 65.



و أعلنت وزيرة الثقافة بتونس شيراز العتيري السبت 11 ابريل /نيسان عن تأجيل مهرجان قرطاج الدولي في دورته الحالية إلى السنة القادمة.



و قالت العتيري خلال مداخلة اذاعية مع راديو "موزاييك" الخاص انه تقرر تأجيل الدورة الحالية للمهرجان بكل تفاصيل برمجتها إلى السنة القادمة و ذلك بعد التشاور مع ادارته مؤكدة أن السبب يرجع لتفشي فيروس كورونا.



و كانت الوزيرة التونسية قد أعلنت منذ أيام عن الغاء العروض الأجنبية فقط بمهرجان قرطاج خلال دورته الحالية و الاكتفاء ببرمجة محليّة قبل أن تعود للاعلان عن تأجيل المهرجان بكامل برمجته.



و أوضحت الوزيرة أن قرار التأجيل اتخذ بسبب تداعيات أزمة كورونا و ما نتج عنها من توقف للأنشطة و تعطل لحركة الطيران .



و قالت الوزيرة انه اذا ما تم التفكير في اقامة مهرجانات صيفية لتنشيط الحركة الثقافية صيفا فسيكون ذلك بتسمية أخرى موضحة أن مدير الدورة الحالية لمهرجان قرطاج الدولي عماد العليبي يشتغل على هذا الموضوع.







و هذه أول مرة يغيب فيها مهرجان قرطاج الدولي عن جمهوره منذ تأسيسه على يد وزير الثقافة التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل أيضا مهام أمين عام جامعة الدول العربية في الفترة الممتدة بين 1979 و 1990.



و يعتبر مهرجان قرطاج الدولي واحدا من أهم و أعرق المهرجانات العربية و الافريقية و استضاف المهرجان على امتداد دوراته المتتالية أبرز الفنانين العرب و الأجانب على غرار أم كلثوم و فيروز و عبد الحليم حافظ و وردة و نجاة الصغيرة و داليدا و و ايروس رامازوتي و شارل ازنفور .