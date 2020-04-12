باليه كارمن وتانجو ومسرحية رجل القلعة على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

ضمن الكنوز الإبداعية التى تعرضها وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب يبث فى التاسعة مساء الثلاثاء 14 أبريل عرضى باليه كارمن وتانجو لفرقة باليه أوبرا القاهرة يعقبهما مسرحية رجل القلعة تأليف أبو العلا السلامونى وإخراج ناصر عبدالمنعم.

باليه كارمن وضع موسيقاه الفرنسى العالمى جورج بيزيه وتدور أحداثه فى مدينة أشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التى تسعى لإيقاع الرجال حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من

شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام.

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وباليه تانجو وضع موسيقاه كل من استور بياتسولا وليروى اندرسون ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكى والحديث مع رقصات التانجو المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الارجنتينية بيونيس ايرس الساحرة لتشكل مزيجاً فنيا

مبتكراً .

اما مسرحية رجل القلعة من انتاج المسرح القومى وتتناول قصة تولى محمد على حكم مصر وتستعرض الكثير من الاحداث التى صاحبت تلك الفترة وبطولة توفيق عبد الحميد ، زينب إسماعيل ، أشرف طلبة ، محمود إمام ، هنادي ، شادي الدالي ، سارة عادل ، بسمة سلامة ، ناصر شاهين ، محمود زكي ، ماجدة منير ، معتز السويفي - فاطمة محمد علي ، طارق كامل ، ياسر علي ماهر ، أشرف شكري ، يحيى محمود ، ألفريد كمال ، أشعار إبراهيم عبد الفتاح وموسيقى جمال عطية.