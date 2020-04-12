تامر حسين لزملائه في الوسط الفني: أبناء خالد أمانة في رقبتنا



وجه الشاعر تامر حسين رسالة لزملائه في الوسط الفني بشأن أبناء الملحن الراحل خالد عادل، الذى رحل عن عالمنا أمس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.



وكتب تامر عبر حسابه قائلا :"إخواتي وزمايلي الشعراء والملحنين والموزعين وكُل اللي يعرف خالد عادل الله يرحمه ومالحقش يعمله حاجة

تساعده في أزمته أو تسعده في دنيته جه وقتها دلوقتى ولاد خالد (أمانة في رقبتنا كُلنا) وأنا أولكم في المسؤولية دي".



وأضاف: "احنا بنجمعلهم مبلغ مُحترم ينفعهم لتأمين مستقبلهم وبعزة نفس من غيرما يمدوا ايديهم لفُلان أو فُلان أو يحسوا أن

في حد صاحب فضل عليهم. الفضل لله والرزق من عنده للجميع".



وتابع: "اللي حابب يتواصل مع عمرو تيام لانه أأمن واحد عليهم وعلى خالد وكان صديق مُقرب لخالد الله يرحمه ولينا كُلنا ونثق ثقة كبيرة في أخلاقه وتربيته والشهادة في للبنك هاتتعمل قدام عين الجميع.. وربنا يجازيكم خير جميعاً وما يحطش حد في موقف زي ده أبداً ويسترها على الجميع واثق في شهامتكم وكرمك وإنسانياتكم".



