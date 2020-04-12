شاهد.. فيفي عبده دون مكياج وترتدي الحجاب

حرصت الفنانة فيفي عبده مشاركة جمهورها مقطع فيديو لها دون مكياج وترتدي الحجاب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وقالت فيفي خلال الفيديو :"طبعا الواحد 24 ساعة حاطط ميكب وشه بيتعب وبيرهق..ايه رأيكم فى وشى من غير ميكاب.. فكرت اريح وشى شوية.. واللغد من كتر ما بخس وبتخن بس لازم نشوفله صرفة فى الاكئتاب.. طب اسكوزمي بقي عشان أقوم أحط ميكب آب". رأيكم فى وشى من غير ميكاب.. فكرت اريح وشى شوية.. واللغد من كتر ما بخس وبتخن بس لازم نشوفله صرفة فى الاكئتاب.. طب اسكوزمي بقي عشان أقوم أحط ميكب آب". والجدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده تقدم لأول مرة في رمضان 2020 برنامج مقالب يحمل اسم "خللي بالك من فيفي" ويشاركها في تقديمه الفنانة المغربية زينب عبيد.

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