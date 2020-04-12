بعد وفاة عمه بالكورونا.. كاريكا يتصدر محركات البحث

تصدر المطرب عصام كاريكا محركات البحث بعد نشره خبر وفاة عمه في إيطاليا بسبب فيروس الكورونا المستجد. نشر كاريكا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة عمه في إيطاليا بعد إصابته بفيروس كوفيد 19، وكتب "في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفى عمي أحمد مكي بإيطاليا بسبب هذا الفيروس اللعين، وبسبب أمراض الشيخوخة، وندعو الله أن يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدًا بإذن الله". في إيطاليا بعد إصابته بفيروس كوفيد 19، وكتب "في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفى عمي أحمد مكي بإيطاليا بسبب هذا الفيروس اللعين، وبسبب أمراض الشيخوخة، وندعو الله أن يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدًا بإذن الله". Advertisements يذكر أن آخر حفلات عصام كاريكا كانت في موسم الرياض الترفيهي، كذلك تلحينه لأغنية مسرحية لوكاندة الأوباش.

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