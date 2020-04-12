القائمة الكاملة لمسلسلات قنوات المتحدة في رمضان 2020



تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لقنواتON) والحياة وCBC وdmc)، خلال الموسم الرمضاني لعام 2020، باقة من الأعمال الدرامية المتميزة، تضمن فيها للأسر المصرية متعة عالية أثناء المشاهدة وتنوُّع واسع في الأعمال الفنية المُقدمة، فضلًا عن وجود عدد كبير من النجوم الشباب والمخضرمين، يطلون على الجمهور من خلال نصوص درامية فريدة ومتنوعة.

الوجبة الدرامية المتكاملة التي تقدمها المجموعة خلال الشهر الفضيل عبر شبكاتها الأربعة، تؤكد حرصها المستمر وجهودها المبذولة دومًا لعرض كل ما هو جدير بثقة وإعجاب الجمهور، لذلك تخوض السباق الرمضاني بـ 13 مسلسلًا من أقوى

المسلسلات التي تنافس هذا العام.تعرض كل شبكة عددا من المسلسلات الحصرية عبر قنواتها، فضلا عن وجود أعمال درامية أخرى يتم عرضها بالتزامن بين الشبكات الأربعة (ON والحياة وCBC وdmc)، وهو ما تم تنظيمه بطريقة مميزة تلائم طبيعة جمهور كل قناة، والنجوم المفضّلين لهم عبر هذه الشاشات.وتضمَّنت الخطة الدرامية المتكاملة والمميَّزة عبر قنوات الشركة المتحدة ما يلي:قناة ON:- "الاختيار" لأمير كرارة وأحمد العوضي.- "النهاية" ليوسف الشريف.- "رجالة البيت" لأحمد فهمي وأكرم حسني.- "فرصة تانية" لياسمين صبري ودياب وأيتن عامر.- "عمر ودياب" لمصطفى خاطر وعلي ربيع.قناة الحياة :- "الفتوة" لياسر جلال ومي عمر.- "بـ ١٠٠ وش" لنيللي كريم وآسر ياسين.- "لما كنا صغيرين" لمحمود حميدة وريهام حجاج وخالد النبوي.- "خيانة عهد" ليسرا.- "عمر ودياب" لمصطفى خاطر وعلى ربيع.قناة DMC:- "فالنتينو" لعادل إمام.- "البرنس" لمحمد رمضان.- "لما كنا صغيرين" لمحمود حميدة وريهام حجاج وخالد النبوي.- "فرصة تانية" لياسمين صبري ودياب وأيتن عامر.- "رجالة البيت" لأحمد فهمي وأكرم حسني.قناة CBC:- "ليالينا ٨٠ " لغادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي وصابرين.- "ونحب تاني ليه؟" لشريف منير وياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي.- "خيانة عهد" ليسرا.- "فرصة تانية" لياسمين صبري ودياب وأيتن عامر.- "رجالة البيت" لأحمد فهمي وأكرم حسني.