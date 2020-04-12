نايل سينما في رمضان

صرح المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة بأن نايل سينما ستعرض في رمضان تحت اشراف السيناريست سيد فؤاد الجناري رئيس القناة عددا من الاعمال المميزه ومناسبة للشهر الكريم منها: برنامج سينما أخرى في رمضان يتناول مجموعه من الأفلام السينماييه التي تم توظيف شهر رمضان في أحداثها وكان له دور البطوله.. وتتناول الحلقات تحليل لاستخدام صناع السينما لهذا الشهر الكريم وطقوسه وآدابه في دراما الفيلم ..حلقات البرنامج عسل اسود ...اكس لارج ..في بيتنا رجل ..البرنامج إعداد منى عمري ..محمود عبود ..تقديم رباب الشريف ..إخراج منى أحمد وإيمان الشرقاوي لارج ..في بيتنا رجل ..البرنامج إعداد منى عمري ..محمود عبود ..تقديم رباب الشريف ..إخراج منى أحمد وإيمان الشرقاوي والنجمه نيرمين الفقي في كلوز اب والنجم محمد عز في كلوز اب. تقديم انجي على وإعداد مروة حربي وإخراج دعاء احمد يقدم برنامج اكشن في رمضان مجموعه من الحلقات الخاصه التي تتناول عده موضوعات منها صناعه الأفلام الدينيه ..مشوار وتاريخ ..وايضا مناقشه بملامح رجل الدين كما قدمها صناع السينما من خلال المعالجات الفنيه المختلفه ..اكشن تقديم رباب الشريف ..إعداد منى عمري ومروه حربي إخراج هناء عبد الدايم ..كريم سمير ..داليا سالم مناقشه بملامح رجل الدين كما قدمها صناع السينما من خلال المعالجات الفنيه المختلفه ..اكشن تقديم رباب الشريف ..إعداد منى عمري ومروه حربي إخراج هناء عبد الدايم ..كريم سمير ..داليا سالم فيلمي الشيماء ورابعه العدوية في السينما تغني وحوار خاص مع د.ابراهيم يسري الاستاذ بكلية التربية الموسيقية تقديم مروة السيد وإعداد مروة حربي وإخراج كريم سمير كما ستعرض افلام مميزة علي شاشة نايل سينما خلال شهر رمضان هجرة الرسول الرسالة من عظماء الاسلام السادات Advertisements العمر لحظة بئر الخيانة ايس كريم في جليم يوم ما تقابلنا سلام يا صاحبي الحب الاول ابن حميدو صباح الخير يا زوجتى العزيزة المراهقات سلفنى ٣ جنيه اسماعيل يس في السجن وباقة اخرى كبيرة متنوعة

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