فيديو.. البرومو الدعائي لمسلسل "100 وش" لـ نيللي كريم

تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، البرومو الدعائي لمسلسل "100 وش" للفنانة نيللي كريم، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
المسلسل من بطولة" آسر ياسين، شريف دسوقي، لؤي عمران، علا رشدي، حسن أبو الروس، بيوميفؤاد، عمر الشناوي، محمد عادل، من تأليف:أحمد وائل، عمرو الدالي، إخراج: كاملة أبو ذكري.
يذكر ان نيللي قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أختفاء" بمشاركة "محمد ممدوح، هشام سليم، بسمة، محمد علاء، رانيا منصور"، من تأليف:أيمن مدحت، إخراج: أحمد مدحت.
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