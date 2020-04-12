مي حريري تعايد الجمهور بعيد الفصح المجيد

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ معايدة للجمهور بمناسبة ​عيد الفصح المجيد​ ودعتهم للصبر والإقتداء بالأنبياء، ومد يد العون للمحتاجين.

وكتبت مي حريري على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: " لطالما ابتُلي أنبياء الله ورسُله بأشدْ أنواع الإبتلاءات ، وكانوا صبورين" .

وأضافت: " إنها مناسبة للتمعّن في أهمية التضامن والتسامح والتعاطف بيننا للتخفيف من وطأة التحديات ومدّ يد العون المحتاجين " .

وختمت مي بالقول : " ينعاد على الجميع بالخير وراحة البال ، وإن شاء الله الأيام المقبلة ستكون أجمل مي حريري فصح مجيد " .

ونال منشورها اعجاب العديد من المتابعين.

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