ميرنا وليد - بيروت - تواصل القييمون على برنامج "الناجون" بالنسخة التركية مع الفنانة التركية ​هاديسا​ من خلال الانترنت، وقد تبيّن انها تقضي فترة الحجر المنزلي في بيت حبيبها الممثل التركي ​كاهان يلديريم​، الأمر الذي اثار جدلا بين الجمهور.

وكان قد سأل احد الصحفيين الأتراك هاديسا مؤخرا عن علاقتها بالممثل كاهان يلدريم، لترد قائلة: "انا متى تحدثت عن حياتي الخاصة ؟".

ومن ثم سُئلت: "لم نستطع التقاطك مع كاهان للآن.. هل تنتظران ان تستقر علاقتكما لتعلنان عنها؟"، فردّت قائلة: احيانا تسألون بعض الأسئلة عن قصد فقط من أجل إضحاكنا أليس كذلك؟ شكرا لكم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاديسا تقضي الحجر المنزلي في بيت هذا الممثل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.