عماد قانصو يعايد ابنته بكلمات مؤثرة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّه متعهّد الحفلات السيّد ​عماد قانصو​ معايدة لابنته بمناسبة عيد ميلادها، اذ انه نشر صورة لها وعلّق بكلمات مؤثرة كاتبا: "ليست صدفةً ان يكون يوم ميلادكِ يا ابنتي ، متزامناً مع بداية فصل الربيع ، و ليست صدفةً انه في هذا الفصل تزّهر الورود و تخضّرالأغصان و تفرح العصافير ، فيا شمعتي الاولى منذ ثلاثة عشر عاماً و انتِ فرحتي و نور عيني و زهرة عمري ، و إن كان لي رجاءُ لربي ان يجعلكِ احلى الناس و أسعدها و ان يطيل بعمركِ يا ربيع عمري ، و آيات كتابه العظيم تحرسكِ يا آية....كل عام و انتِ بخير و صحة و عافية".

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