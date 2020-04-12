شاهدوا منزل فيفي عبده الفخم- بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - دائما ما ينتاب الجمهور الفضول لرؤية منازل المشاهير، ومعرفة اذواقهم في اختيار الأثاث.
ومن المشاهير الذين ينشرون صورا لمنازلهم عبر حسابهم الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ، الفنانة المصرية فيفي عبده التي يغلب على منزلها الطابع الكلاسيكي والعصري في الوقت عينه.
فكل قسم من منزلها يمتلك هوية خاصة به، فيتميز عن غيره بألوانه وتصميمه، فيظهر مدى جماله.
و تظهر هذه الصور غرفة الجلوس والجوائز التكريمية التي نالتها فيفي تكريما لمسيرتها الفنية، اضافة الى باقة ورد كبيرة، ما يعكس ذوقها الرائع.
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