تراند اليوم : بالفيديو.. أصالة تحرج ابنتها شام الذهبي: لا تسوين نفسك من بريطانيا!

فاجأت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري جمهورها باستضافه والدتها، في “لايف” عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير إنستغرام، للحديث فى الكثير من الأمور أثناء فترة الحجر المنزلي، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت أصالة لجمهورها فى بداية ظهورها بالبث المباشر، إنها عانت كثيراً لكي تصبح ابنتها دكتورة، وإبعادها أيضاً عن أجواء معينة من الشتائم التى تراها اليوم، فيما طلبت أن يكون أسلوبهم أرقى وألطف في هذه الأيام العصيبة.

وتسببت أصالة في موقف محرج لابنتها، بسبب فشلها في الحديث عن بعض الأمور باللغة العربية فتقرر الاستعانة ببعض الكلمات الإنجليزية لتصيح الفنانة السورية في ابنتها، مطالبة منها أن لا تدّعي بأنها نست العربية قائلة لها :”لا تسوين نفسك من بريطانيا تكلمي عربي”.

من جهه أخرى سألت شام والدتها لماذا تصر على إحراجها أمام الناس، فقالت أصالة بأنها لا تحرجها لكنها تربّيها إن تحدّثت بأمور غير لائقة بحقها أو بحق أي شخص، ولا يهمها إن كان هذا أمام الناس.

على الجانب الآخر، أكدت شام كلام والدتها، وقالت بأن والدتها تصرخ عليها أمام الجميع كأنها في العاشرة لا كطبيبة شابة.

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المفاجأة أن أصالة قدمت نصيحة، لمن يعمل في مجال مثل مجالها يحتوي على الكثير من الضغط، موضحة أنه لا بدّ وأن يداوم على الذهاب للطبيب النفسي.

يذكر أن أغنية أصالة الجديدة “شامخ” حققت حتى الآن 8 ملايين و805 آلاف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها.

كما تستعد أصالة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة الخليجية، تتعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عبد العزيز ومهندس الصوت خالد رؤوف، الذى أكد لـ”اليوم السابع” أن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن أصالة ستظهر فيها بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة، لافتاً إلى أن تسجيلها سيكون بعد انتهاء الوضع الحالي القائم بسبب أزمة كورونا.

وكانت الفنانة السورية أصالة طالبت الجمهور بالجلوس فى المنزل وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم، بسبب فيروس كورونا المستجد، كاشفةً بأنها تعيش حالةً من الهدوء وبدأت بقراءة القرآن.