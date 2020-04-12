تراند اليوم : بقيادة الزعيم .. 6 مسلسلات كوميدية على مائدة رمضان – إختار اللي يناسبك

قرر مجموعة من النجوم تقديم عدد من الأعمال الكوميدية خاصة أن الجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال فى رمضان، وفى هذا العام يعرض 6 مسلسلات تحمل الطابع الكوميدى واللافت هو سيطرة نجوم فرقة “مسرح مصر” على هذه الأعمال.

كشفت شركة «سينرجي» عن البرومو الرسمي لمسلسل “رجالة البيت” الذي كان يحمل سابقا اسم “تيمون وبومبا”، ويقوم ببطولته الفنانان أحمد فهمي وأكرم حسني، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا، ويقدم “أحمد فهمي” شخصية “تيمون” ويلعب الفنان أكرم حسني دور “بومبا”، ويحدث بعض الصدمات والمشاكل مع صاحب البيت الذي يسكنه جدهم، بسبب محاولته لهدم البيت وبناء عمارة جديدة.

المسلسل من تأليف أيمن وتارا وإخراج احمدالجندي ومن بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فواد، دينا محسن «ويزو»، لطفي لبيب، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل الثاني “فالنتينو” ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل “فلانتينو” دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل في قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل “فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل الثالث 100 وش، حيث غيرت النجمة نيللي كريم جلدها في الماراثون الرمضاني المقبل، بعد أن اعتاد الجمهور منها على تقديم أدوار تراجيدية وحزينة في دراما رمضان، لتظهر هذا العام بدور كوميدي في مسلسلها الجديد “بـ 100 وش”.

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وطرحت نيللي كريم برومو مسلسلها الجديد “بـ 100 وش”، والذي يشاركها بطولته الفنان آسر ياسين، وتجسد نيللي كريم وآسر ياسين شخصيتين “ليلى” و”طاهر”، اللذان يلتقيان معا، لتشكيل فريق للنصب، والمسلسل يشارك فيه كل من إسلام إبراهيم وبيومى فؤاد وعمر الشناوي وشريف دسوقي ومحمد عادل وعلا رشدي ودينا ماهر ولؤي عمران، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج شركة “العدل جروب”.

واتسمت أدوار نيللي كريم في دراما رمضان خلال السنوات الماضية بالتراجيديا والتعقيد، مثل أدوارها في مسلسلات “سجن النسا” و”ذات” و”لأعلى سعر” و”تحت السيطرة”.

المسلسل الثاني “اتنين فى الصندوق” مسلسل كوميدى آخر من بطولة نجمين من نجوم “مسرح مصر” وهما حمدى الميرغنى وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، ويشارك فى البطولة نهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار، تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التى يتعرضون لها يوميا.

أيضا قررت النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد أن يتعاونا فى مسلسل واحد ويقدمان أدوار كوميدية، حيث يصوران حاليا “سكر زيادة” المأخوذ من “فورمات” أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاحر ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضا هيفاء وهبى، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم.

المسلسل حسب الفورمات الأمريكى المأخوذ منه تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلمها تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان فى صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

أيضا مسلسل “وصل أمانة” بطولة نجما “مسرح مصر” على ربيع ومصطفى خاطر وتأليف فاروق هاشم مصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى ويعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة أيضًا، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يلتقي الثنائى للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سويًا فى مسرح مصر على مدار السنوات الماضية.