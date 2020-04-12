تراند اليوم : علي عينك يا تاجر .. خناقة بين طفلي أصالة علي الهواء مباشرة – فيديو

أطلت الفنانة أصالة مع ابنتها شام الذهبى فى بث مباشر من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ولاحظت الأخيرة بكاء علي شقيقها أثناء حديثها مع والدتها فسألتها ماذا يحدث مع علي؟ فأجابت الفنانة أصالة بأن آدم الآن ضرب علي ومنذ قليل علي هو من ضرب آدم.

ومع بكاء علي ابن أصالة بصوت عال اضطرت لترك مقعدها فجأة من أجل حل الخلاف بينهما وطلبت من ابنتها أن تواصل الحديث مع الجمهور حتى تعود.

وأظهرت الكاميرا التي كانت مفتوحة محاولة أصالة فض الاشتباك بين طفليهما فسألت ابنها علي كيف ضربه شقيقه وأثناء ذلك حاولت شام الذهبي أن تصرف انتباه المتابعين عن مشاجرة شقيقيها فواصلت نصائحها للجمهور بضرورة الاهتمام بالنفس.

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