تراند اليوم : ياعيني علي الدلع .. أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بصورة مع أصدقائها – اتفرج

نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب صورة جديدة برفقة إحدى صديقاتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

كانت قد نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب مقطع فيديو مؤخرًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تبرز فيه موهبتها في الرقص.

وتلقت كنزي العديد من التعليقات الإيجابية على الفيديو الذى يظهر موهبتها الكبيرة في الرقص حيث قال البعض موهبتها كبيرة وعائلة عمرو دياب متعددة المواهب.

وهذه ليست المرة الأولى التى تنشر فيها كنزى فيديوهات لها وهي ترقص، فدائما ما تشارك أصدقاءها هذه الفيديوهات.