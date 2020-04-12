تراند اليوم : مش هتعرفها .. فيفي عبده تظهر بدون ميكب – اتفرج

نشرت الفنانة فيفى عبده فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام” وظهرت في الفيديو بدون ميكب .

وعلقت فيفى عبده على الفيديو قائلة ” ‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا بحبكم اوي “.

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

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قمر – طب والله عسل – حلو بالحجاب

يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” التي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.