شاهد .. شبيهة ” سهير البابلي ” تثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 04:49 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو لفتاة شابة مصرية تدعى ” ياسمين زيدان ” قامت بنشرها عبر تطبيق ” تيك توك ” وهي تقلد الفنانة المصرية ” سهير البابلي ” .
والتي قامت بتقليدها بشكل محترف وبدت مشابهة لها من حيث الشكل بعد أن وضعت مكياجا مشابه لشخصيات قامت سهير البابلي بأدائها ومن حيث طريقة التعبير في القيام بتلك الشخصيات .
فقامت ياسمين زيدان بتقليد شخصية سهير البابلي في مسرحية ” ريا وسكينة ” في مشهد جمعها بالفنان ” أحمد بدير ” الذي أدى شخصية عبد العال بعد زواجهما واعتمدت على نفس الملابس والمكياج في شكلها .
وفي مقطع فيديو آخر قامت بتقليد شخصية ” بكيزة ” التي أدتها سهير البابلي في مسلسل بكيزة وزغلول .
وأشاد رواد السوشيال ميديا ببراعة ياسمين زيدان في التقليد وتقمص شخصية الفنانة سهير البابلي حتى تساءل البعض عن وجود صلة قرابة بينهما بسبب الشبه الكبير في الملامح .
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